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БК Днепр подписал MVP финала Суперлиги

Баскетбол
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Мощный внутренний переход

БК Днепр подписал MVP финала Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Очередным новичком БК Днепр стал атакующий защитник Рашад Вон, который в прошлом сезоне помог Прометею впервые в истории выиграть чемпионат Украины.

Вон в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 14,1 очка, 2,9 подбора и 2,7 передачи. Американец стал самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф между Запорожьем и Прометеем.

У Вона есть богатый опыт выступлений в НБА в составе Милуоки, Бруклина и Орландо. В главной баскетбольной лиге мира новичок БК Днепр в среднем за игру набирал по 3,0 очка и 1,1 подбора.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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