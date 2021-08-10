Звезду НБА поймали в нетрезвом виде в Сербии

Действующий MVP НБА Никола Йокич был заснят в нетрезвом виде на улице в Сербии. Центровой Денвера с трудом стоял на ногах и пытался танцевать под уличную музыку.

Йокич вошел в историю НБА, как MVP с самым низким номером на драфте. В 2014 году Денвер забрал серба во втором раунде под 41-м пиком.

Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи.

С Денвером Никола Йокич связан 5-летним максимальным контрактом, согласно которому его зарплата за сезон 2021-2022 превысит 30 миллионов долларов.

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