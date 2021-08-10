Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезду НБА поймали в нетрезвом виде в Сербии
Тоже человек
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующий MVP НБА Никола Йокич был заснят в нетрезвом виде на улице в Сербии. Центровой Денвера с трудом стоял на ногах и пытался танцевать под уличную музыку.
August 9, 2021
Йокич вошел в историю НБА, как MVP с самым низким номером на драфте. В 2014 году Денвер забрал серба во втором раунде под 41-м пиком.
Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи.
С Денвером Никола Йокич связан 5-летним максимальным контрактом, согласно которому его зарплата за сезон 2021-2022 превысит 30 миллионов долларов.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
- Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне
- Шахтер - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10 августа 2021
- Пока вы следите за Олимпиадой, НБА заметно изменилась
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО