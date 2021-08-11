В Днепр перейдет экс-защитник Чикаго

По информации портала Eurobasket.com, БК Днепр согласовал контракт с 23-летним американским защитником Роулом Алкинсом.

Алкинс в сезоне 2018-2019 в составе Чикаго Буллз провел 10 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру по 3,7 очка, 2,6 подбора и 1,3 передачи.

Днепр станет вторым клубом Алкинса в Европе. В феврале 2020 года американец подписал контракт с Порту, однако из-за пандемии коронавируса успел провести в Португалии только два матча.

Помимо Роула Алкинса в новом сезоне БК Днепр представят еще два американца – Ди Джей Купер и Рашад Вон.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!