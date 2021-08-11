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В Днепр перейдет экс-защитник Чикаго
Еще один новичок Суперлиги с опытом выступлений в НБА
фото - nbcsports.com
По информации портала Eurobasket.com, БК Днепр согласовал контракт с 23-летним американским защитником Роулом Алкинсом.
Алкинс в сезоне 2018-2019 в составе Чикаго Буллз провел 10 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру по 3,7 очка, 2,6 подбора и 1,3 передачи.
Днепр станет вторым клубом Алкинса в Европе. В феврале 2020 года американец подписал контракт с Порту, однако из-за пандемии коронавируса успел провести в Португалии только два матча.
Помимо Роула Алкинса в новом сезоне БК Днепр представят еще два американца – Ди Джей Купер и Рашад Вон.
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