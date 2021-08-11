Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неудачник года в НБА: немец отклонил контракт Лейкерс на 84 миллиона, чтобы подписаться на 5 миллионов с Бостоном
Когда переоценил себя
фото - lakersdaily.com
Немецкий разыгрывающий Деннис Шредер согласовал с Бостоном минимальный контракт на 5,9 миллиона долларов, сообщают американские инсайдеры.
В прошлом сезоне Шредер во время выступления за Лейкерс получил от калифорнийцев предложение на 4 года на 84 миллиона долларов, однако разыгрывающий отказался от контракта, рассчитывая заключить сделку на 100 миллионов долларов.
Акции Шредера в НБА упали после невыразительного выступления баскетболиста в плей-офф. Лейкерс в первом раунде проиграли Финиксу, а немец в среднем за игру набирал по 14,3 очка при 40% реализации бросков с игры.
Всего в НБА Деннис Шредер с 2013 года заработал чуть больше 70 миллионов долларов.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Костышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили
- Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж
- Вашингтон заплатит игроку один доллар бонуса в случае завоевания чемпионства
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО