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Неудачник года в НБА: немец отклонил контракт Лейкерс на 84 миллиона, чтобы подписаться на 5 миллионов с Бостоном

Баскетбол
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Неудачник года в НБА: немец отклонил контракт Лейкерс на 84 миллиона, чтобы подписаться на 5 миллионов с Бостоном

фото - lakersdaily.com

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Немецкий разыгрывающий Деннис Шредер согласовал с Бостоном минимальный контракт на 5,9 миллиона долларов, сообщают американские инсайдеры.

В прошлом сезоне Шредер во время выступления за Лейкерс получил от калифорнийцев предложение на 4 года на 84 миллиона долларов, однако разыгрывающий отказался от контракта, рассчитывая заключить сделку на 100 миллионов долларов.

Акции Шредера в НБА упали после невыразительного выступления баскетболиста в плей-офф. Лейкерс в первом раунде проиграли Финиксу, а немец в среднем за игру набирал по 14,3 очка при 40% реализации бросков с игры.

Всего в НБА Деннис Шредер с 2013 года заработал чуть больше 70 миллионов долларов.

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В статье: НБА Бостон Селтикс Деннис Шредер
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