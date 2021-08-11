Неудачник года в НБА: немец отклонил контракт Лейкерс на 84 миллиона, чтобы подписаться на 5 миллионов с Бостоном

Немецкий разыгрывающий Деннис Шредер согласовал с Бостоном минимальный контракт на 5,9 миллиона долларов, сообщают американские инсайдеры.

В прошлом сезоне Шредер во время выступления за Лейкерс получил от калифорнийцев предложение на 4 года на 84 миллиона долларов, однако разыгрывающий отказался от контракта, рассчитывая заключить сделку на 100 миллионов долларов.

Акции Шредера в НБА упали после невыразительного выступления баскетболиста в плей-офф. Лейкерс в первом раунде проиграли Финиксу, а немец в среднем за игру набирал по 14,3 очка при 40% реализации бросков с игры.

Всего в НБА Деннис Шредер с 2013 года заработал чуть больше 70 миллионов долларов.

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