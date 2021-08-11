Ховард показал раздевалку Лейкерс и место Леброна

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард продемонстрировал, как выглядит раздевалка калифорнийской команды.

Ховард показал шкафчики новичков Расселла Уэстбрука и Кармело Энтони, а также лидера "Лейкерс" Леброна Джеймса, который занимает сразу два места.

Ховард пошутил, что скоро Леброн займёт и место Кента Бэйзмора, который должен сидеть справа от Джеймса.