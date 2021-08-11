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Ховард показал раздевалку Лейкерс и место Леброна

Баскетбол
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Джеймс занимает два отделения

Ховард показал раздевалку Лейкерс и место Леброна

Новина українською

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард продемонстрировал, как выглядит раздевалка калифорнийской команды.

Ховард показал шкафчики новичков Расселла Уэстбрука и Кармело Энтони, а также лидера "Лейкерс" Леброна Джеймса, который занимает сразу два места.

Ховард пошутил, что скоро Леброн займёт и место Кента Бэйзмора, который должен сидеть справа от Джеймса.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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