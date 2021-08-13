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Звездный баскетболист спас сына от утопления. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Всё могло закончиться очень плохо

Звездный баскетболист спас сына от утопления. ВИДЕО

Новина українською

Центровой Филадельфии Андре Драммонд во время отдыха в загородном доме спас маленького сына, который упал в бассейн. Пока остальные члены семьи хватались за голову, Драммонд мгновенно прыгнул в воду и достал ребенка.

Драммонд выступает в НБА 2013 года. В составе Детройта, Кливленда и Лейкерс американец провел 645 матчей (14,5 очка и 13,7 подбора в среднем за игру).

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В статье: НБА Андре Драммонд
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