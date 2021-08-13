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Звездный баскетболист спас сына от утопления. ВИДЕО
Всё могло закончиться очень плохо
Центровой Филадельфии Андре Драммонд во время отдыха в загородном доме спас маленького сына, который упал в бассейн. Пока остальные члены семьи хватались за голову, Драммонд мгновенно прыгнул в воду и достал ребенка.
Драммонд выступает в НБА 2013 года. В составе Детройта, Кливленда и Лейкерс американец провел 645 матчей (14,5 очка и 13,7 подбора в среднем за игру).
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