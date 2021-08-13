Будивельник подписал четвертого американца

Очередным новичком БК Будивельник стал 26-летний американский форвард Реджи Апшоу-младший. Детали контракта не разглашаются.

Апшоу в 2017 году пытался пробиться в НБА через Летнюю лигу, однако получить контракт от Милуоки ему не удалось.

В Европе Апшоу поиграл в Тайгерс Тюбингене (Германия), Андорре (Испания), Реджио Эмилио (Италия), Маккаби и Хапоэль Тель-Авив (Израиль).

В прошлом сезоне в чемпионате Израиля Реджи Апшоу в среднем за игру набирал по 11,6 очка и 6,2 подбора.

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