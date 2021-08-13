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Леонард подписал крупный контракт с Клипперс

Баскетбол
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Звезда НБА определился с будущим

Леонард подписал крупный контракт с Клипперс

фото - latimes.com

Новина українською

Форвард Клипперс Кавай Леонард договорился с клубом о новом четырехлетнем контракте на 176,3 миллиона долларов. На четвертый сезон распространяется опция игрока.

Леонард мог летом 2022 года подписать 5-летний контракт на 225 миллионов долларов, но предпочел не затягивать с заключением новой сделки.

Леонард перешел в Клипперс летом 2019 года после завоевания титула в Торонто. За два сезона в Лос-Анджелесе американец отыграл 109 матчей, набирая в среднем за игру по 26,0 очка, 6,8 подбора и 5,0 передачи.

В прошлом сезоне Кавай Леонард получил травму и пропустил финальную серию Западной конференции против Финикса.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
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