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Шакил О'Нил рассказал, что в НБА может появиться ещё одна команда

Баскетбол
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Она будет с Лас-Вегаса

Шакил О'Нил рассказал, что в НБА может появиться ещё одна команда

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Член Зала славы Шакил О'Нил считает, что в ближайшие пять лет в Лас-Вегасе должна появиться команда НБА.

"Лас-Вегас стал больше, так что в городе есть потребность в команде НБА. Я не хочу говорить слишком многое под запись, но определённо склоняюсь именно к Лас-Вегасу… Вегас определённо может содержать клуб НБА. У нас есть фанаты, есть звёзды и спонсорские деньги. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшие пять лет", — приводит слова Шакила О'Нила MSN.

В данный момент в НБА выступают 30 клубов — по 15 в Западной и Восточной конференциях.

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В статье: Шакил О'Нил
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