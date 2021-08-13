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Шакил О'Нил рассказал, что в НБА может появиться ещё одна команда
Она будет с Лас-Вегаса
Фото: instagram.com/shaq
Член Зала славы Шакил О'Нил считает, что в ближайшие пять лет в Лас-Вегасе должна появиться команда НБА.
"Лас-Вегас стал больше, так что в городе есть потребность в команде НБА. Я не хочу говорить слишком многое под запись, но определённо склоняюсь именно к Лас-Вегасу… Вегас определённо может содержать клуб НБА. У нас есть фанаты, есть звёзды и спонсорские деньги. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшие пять лет", — приводит слова Шакила О'Нила MSN.
В данный момент в НБА выступают 30 клубов — по 15 в Западной и Восточной конференциях.
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