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Майкл Джордан: Да, я действительно чувствовал, что обязан был давить на молодых игроков

Баскетбол
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Баскетболист вспомних времена в Чикаго Буллз

Майкл Джордан: Да, я действительно чувствовал, что обязан был давить на молодых игроков

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Легенда "Чикаго Буллз" Майкл Джордан объяснил, почему давил на новичков "Чикаго". Майкл рассказал о возвращении в "Буллз" после первого завершения карьеры, когда команду пополнили сразу несколько новых баскетболистов.

"Я хотел, чтобы они поняли, где очутились, и каково это — играть перед фанатами. Я говорю о Люке Лонгли, Джаде Бюхлере, Стиве Керре и других новичках. Тогда я думал, что для них было бы очень полезно знать и понимать нашу историю, иметь представление обо всём том, через что на самом деле прошли "Буллз".

Да, я действительно чувствовал, что обязан это делать. Ведь мы больше не были внизу — мы были на самом верху. А в тех, кто на вершине, всегда бросают камни. К этому нужно быть готовым, но при этом не забывать об официальных матчах", — сказал Джордан в интервью на канале ABC News In-depth в YouTube.

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В статье: Майкл Джордан
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