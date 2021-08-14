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Жан Беленюк: Некоторые чиновники используют Олимпиаду чтобы посмотреть соревнования и отдохнуть
Комментарий чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк в эфире телеканала Украина 24 рассказал то, как определяется состав делегации на главные соревнования четырехлетия.
"Это известная история. Я уже направил соответствующие обращения в министерство молодежи и спорта, чтобы узнать о составе делегаций поименно и функционал каждого делегата.
У нас есть плохая привычка - некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть зарубежные блюда и отдохнуть.
При этом не ставятся в приоритете потребности самих спортсменов. А делегация направляется для того, чтобы спортсмены непосредственно на соревнованиях могли в комфортных условиях готовиться к своим выступлениям.
Именно с такой ситуацией мы столкнулись в отношении девушки, которая прыгает с шестом, которая трижды слезно просила, чтобы ее тренера взяли на ОИ. Это технический вид спорта, каждое указание, подсказка имеет вес. К тому же она выиграла чемпионат Украины с национальным рекордом 4,70 м. и имела большие шансы попасть в тройку призеров Олимпиады. А в данной ситуации она заняла пятое место.
Конечно, мы будем разбирать эту ситуацию. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, к сожалению, ее не услышал. Мы видели ее эмоциональную речь, когда она стояла в слезах" - сказал он.
Напомним, что ранее "Сакраменто"
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