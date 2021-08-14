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Жан Беленюк: Некоторые чиновники используют Олимпиаду чтобы посмотреть соревнования и отдохнуть

Баскетбол
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(2 голосов)

Комментарий чемпиона

Жан Беленюк: Некоторые чиновники используют Олимпиаду чтобы посмотреть соревнования и отдохнуть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк в эфире телеканала Украина 24 рассказал то, как определяется состав делегации на главные соревнования четырехлетия.

"Это известная история. Я уже направил соответствующие обращения в министерство молодежи и спорта, чтобы узнать о составе делегаций поименно и функционал каждого делегата.

У нас есть плохая привычка - некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть зарубежные блюда и отдохнуть.

При этом не ставятся в приоритете потребности самих спортсменов. А делегация направляется для того, чтобы спортсмены непосредственно на соревнованиях могли в комфортных условиях готовиться к своим выступлениям.

Именно с такой ситуацией мы столкнулись в отношении девушки, которая прыгает с шестом, которая трижды слезно просила, чтобы ее тренера взяли на ОИ. Это технический вид спорта, каждое указание, подсказка имеет вес. К тому же она выиграла чемпионат Украины с национальным рекордом 4,70 м. и имела большие шансы попасть в тройку призеров Олимпиады. А в данной ситуации она заняла пятое место.

Конечно, мы будем разбирать эту ситуацию. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, к сожалению, ее не услышал. Мы видели ее эмоциональную речь, когда она стояла в слезах" - сказал он.

Напомним, что ранее "Сакраменто" объявили о подписании Леня.

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В статье: Жан Беленюк
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
14.08.2021 в 10:17
Молодець, Жан! Красиво злив зелених однопартійців! Респект за чесність))
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