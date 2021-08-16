  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Один из игроков НБА высмеял ситуацию с пандемией коронавируса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из игроков НБА высмеял ситуацию с пандемией коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

Крис Буше подшутил на эту тему

Один из игроков НБА высмеял ситуацию с пандемией коронавируса

Новина українською

Центровой "Торонто Рэпторс" Крис Буше решил жёстко высмеять пандемию коронавируса в "сториз" своего "инстаграма" .

"Всем, кто хоть как-то контактировал со мной в течение последних 14 дней: вам нужно оставаться дома и обратиться в ближайший центр тестирования.

Мне очень жаль моих друзей, семью и всех, кто находился в непосредственной близости от меня.

У меня были симптомы в течение нескольких дней, и только что всё подтвердилось. Мне поставили диагноз — я чрезвычайно сексуален и здорово выгляжу.

Это очень заразно. И неизлечимо — мне так сказали. Лекарство пока не нашли", — написал Буше в "Инстаграме".

В минувшем сезоне Крис набирал 13,6 очка, 6,7 подбора, 1,1 передачи и 1,9 блок-шота за 24 минуты в среднем за матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...