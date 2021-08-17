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МБК Николаев подписал двух американцев

Баскетбол
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Теперь в команде три баскетболиста из США

МБК Николаев подписал двух американцев

фото - news.pn

Новина українською

Новичками МБК Николаев стали разыгрывающий Андре Уокер и атакующий защитник Прентисс Никсон.

Уокер в прошлом сезоне в составе латвийской Огре в среднем за игру набирал по 15 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Никсон сезон 2020-2021 провел во втором дивизионе чемпионата Финляндии, а его средняя статистика составила 24,9 очка, 7,7 подбора и 4,6 передачи.

Ранее в ряды МБК Николаев влился американский бигмэн Кендарриус Хэмилтон.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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