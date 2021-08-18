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Герун подписал контракт с турецким клубом

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец определился с будущим

Герун подписал контракт с турецким клубом

Новина українською

Центровой сборной Украины Владимир Герун продолжит карьеру в Бююкчекмедже, который в сезоне 2020-2021 занял 13-е место в элитном дивизионе чемпионата Турции.

Герун оставался без клуба с марта 2021 года, когда разорвал контракт с Уникахой. В прошлом сезоне Владимир в среднем за игру набирал по 4,1 очка и 3,3 подбора.

Владимир Герун с 2015 года выступал в испанских клубах. Три последних сезона воспитанник БК Днепр провел в Лиге АСВ, а лучшим для него стал период в Бреогане (11,4 очка и 6,5 подбора в матчах чемпионата Испании).

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В статье: баскетбол Владимир Герун
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