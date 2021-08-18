Новичок НБА поразил лигу сумасшедшим данком во время матча Летней лиги. ВИДЕО

Новобранец Портленда Грег Браун в поединке Летней лиги НБА против Хьюстона выполнил данк в быстром прорыве с переводом мяча между ног.

Обычно такие цирковые броски мы привыкли видеть во время конкурсов данков, но это был реальный матч!

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