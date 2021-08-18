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Новичок НБА поразил лигу сумасшедшим данком во время матча Летней лиги. ВИДЕО

Баскетбол
(2 голосов)

Это нужно видеть

Новичок НБА поразил лигу сумасшедшим данком во время матча Летней лиги. ВИДЕО

фото - nba.com

Новина українською

Новобранец Портленда Грег Браун в поединке Летней лиги НБА против Хьюстона выполнил данк в быстром прорыве с переводом мяча между ног.

Обычно такие цирковые броски мы привыкли видеть во время конкурсов данков, но это был реальный матч!

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс
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