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Новичок НБА поразил лигу сумасшедшим данком во время матча Летней лиги. ВИДЕО
Это нужно видеть
фото - nba.com
Новобранец Портленда Грег Браун в поединке Летней лиги НБА против Хьюстона выполнил данк в быстром прорыве с переводом мяча между ног.
Обычно такие цирковые броски мы привыкли видеть во время конкурсов данков, но это был реальный матч!
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