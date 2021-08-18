Женский БК Прометей подписал олимпийскую чемпионку из сборной США

Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook объявил о подписании контракта с американкой Ариэль Аткинс, которая этим летом в составе сборной США выиграла Олимпиаду в Токио.

Аткинс в 2019 году в составе Вашингтона стала чемпионкой женской НБА. Всего за три года в лиге американка отыграла 84 матча, набирая в среднем за игру по 11,8 очка, 2,7 подбора и 2,1 передачи.

У Аткинс уже есть опыт выступлений за пределами США. Американка поиграла в чемпионатах Австралии и Польши.

Ожидается, что в тренировочный лагерь БК Прометей олимпийская чемпионка прибудет в сентябре.

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