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Форвард Сакраменто признан MVP Летней лиги

Баскетбол
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Кинг признан лучшим игроком соревнований

Форвард Сакраменто признан MVP Летней лиги

Новина українською

"Сакраменто Кингз" обыграл "Бостон Селтикс" (100:67) и стал двукратным чемпионом Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

"Сакраменто" завершил турнир с результатом 5-0 и во второй раз в истории организации стал чемпионом Летней лиги. "Нью-Орлеан Пеликанс" также завершил турнир с балансом 5-0, но был хуже "Кингз" по дополнительным показателям и занял второе место. "Бостон" стал третьим с результатом 4-1.

Форвард "Сакраменто" Луис Кинг признан MVP Летней лиги.

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В статье: Сакраменто Кингз Луис Кинг
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