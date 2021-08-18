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Форвард Сакраменто признан MVP Летней лиги
Кинг признан лучшим игроком соревнований
"Сакраменто Кингз" обыграл "Бостон Селтикс" (100:67) и стал двукратным чемпионом Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
"Сакраменто" завершил турнир с результатом 5-0 и во второй раз в истории организации стал чемпионом Летней лиги. "Нью-Орлеан Пеликанс" также завершил турнир с балансом 5-0, но был хуже "Кингз" по дополнительным показателям и занял второе место. "Бостон" стал третьим с результатом 4-1.
Форвард "Сакраменто" Луис Кинг признан MVP Летней лиги.
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