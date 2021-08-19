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Киев-Баскет и Днепр получили соперников по Кубку Европы ФИБА

Баскетбол
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Киев-Баскет и Днепр получили соперников по Кубку Европы ФИБА

БК Киев-Баскет

Новина українською

Киев-Баскет свой путь в Кубке Европы ФИБА начнет напрямую с группового раунда. За выход в плей-офф команда Айнарса Багатскиса сыграет с Рилски (Болгария), Хапоэль Эйлат (Израиль), а также чемпионом Суперлиги Прометеем, если украинский клуб не сможет преодолеть квалификацию в Лиге Чемпионов. Если же Прометей пройдет в Лигу Чемпионов, то соперником Киев-Баскета станет один из неудачников квалификации Кубка Европы ФИБА.

Днепр во втором раунде квалификации сыграет с польским Трефлом. В случае выхода в следующий этап соперником украинского клуба станет Ираклис (Греция) или Пловдив (Болгария).

Если Днепр выйдет в основной раунд Кубка Европы ФИБА, то сыграет с турецким Бахчешехиром и черногорским Морнар Бар. Еще один потенциальный соперник днепрян определится по итогам квалификации Лиги Чемпионов.

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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