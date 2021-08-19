Баскетбол
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Юные украинские баскетболисты душевно спели гимн страны. ВИДЕО
Так и нужно
фото - fbu.ua
Мужская сборная Украины U-16 перед матчем Еврочелленджера в Софии против Швейцарии всем составом спела гимн Украины.
Патриотический настрой помог парням одержать убедительную победу над сверстниками из Швейцарии (77:61).
В полуфинале Еврочелленджера украинцы 20 августа сыграют с Грузией.
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