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Юные украинские баскетболисты душевно спели гимн страны. ВИДЕО

Баскетбол
(3 голосов)

Так и нужно

Юные украинские баскетболисты душевно спели гимн страны. ВИДЕО

фото - fbu.ua

Новина українською

Мужская сборная Украины U-16 перед матчем Еврочелленджера в Софии против Швейцарии всем составом спела гимн Украины.

Патриотический настрой помог парням одержать убедительную победу над сверстниками из Швейцарии (77:61).

В полуфинале Еврочелленджера украинцы 20 августа сыграют с Грузией.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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