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Разыгрывающий Шарлотт Хорнетс получил контракт на 97 миллионов долларов
Это все игрок получит за четыре года
Разыгрывающий Терри Розир и "Шарлотт Хорнетс" пришли к соглашению о новом контракте. Об этом на своей официальной странице в "Твиттере" пишет инсайдер Шамс Чарания. Контракт на сумму в $ 97 млн будет заключён на четыре года.
Гарантированное соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.
В "Хорнетс" Розир перешёл в 2019 году. В прошлом сезоне Терри в среднем за матч набирал 20,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 4,2 передачи.
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