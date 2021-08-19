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Разыгрывающий Шарлотт Хорнетс получил контракт на 97 миллионов долларов

Баскетбол
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Это все игрок получит за четыре года

Разыгрывающий Шарлотт Хорнетс получил контракт на 97 миллионов долларов

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Разыгрывающий Терри Розир и "Шарлотт Хорнетс" пришли к соглашению о новом контракте. Об этом на своей официальной странице в "Твиттере" пишет инсайдер Шамс Чарания. Контракт на сумму в $ 97 млн будет заключён на четыре года.

Гарантированное соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.

В "Хорнетс" Розир перешёл в 2019 году. В прошлом сезоне Терри в среднем за матч набирал 20,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 4,2 передачи.

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В статье: Шарлотт Хорнетс
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