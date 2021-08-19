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Назван рейтинг лучших игроков NBA 2K22
Замкнул рейтинг Дэмьен Лиллард
Разработчики NBA 2K22 объявили рейтинг лучших баскетболистов в новой версии видеоигры.
В топ-10 вошли: Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", 96), Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс", 96), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз", 96), Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс", 96), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс", 95), Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс", 95), Никола Йокич ("Денвер Наггетс", 95), Лука Дончич ("Даллас Маверикс", 94), Джеймс Харден ("Бруклин Нетс", 94), Дэмьен Лиллард ("Портленд Трэйл Блэйзерс", 94).
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