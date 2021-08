Худшая ночь в истории НБА? Netflix выпустил документальный фильм о побоище в Детройте

«Malice at the Palace» или «Нерассказанное: скандальный матч в НБА» от Netflix – новая попытка проанализировать последствия событий 19 ноября 2004 года, когда в матче регулярного чемпионата между Детройтом и Индианой произошла крупнейшая драка в истории главной баскетбольной лиги мира. Netflix подает печально известный инцидент на арене Пэлас оф Оберн-Хиллс с уникальной точки зрения – глазами баскетболистов Индианы, которые в тот день оказались в центре шторма.

У Детройта и Индианы были старые счеты

В сезоне, предшествующему той самой драке, Детройт и Индиана пересеклись в финале Востока. Тогда Пэйсерс с показателем 61-21 стали лучшей командой конференции, но в серии за выход в финал плей-офф Пистонс остановили Реджи Миллера и компанию в шести матчах, а затем в битве за чемпионские перстни разобрались с Лейкерс Шакила О’Нила и Коби Брайанта.

Сезон 2004-2005 был последним шансом Миллера выиграть титул с родной франшизой. Индиана собрала вокруг ветерана мощное окружение, в котором выделялись Рон Артест (в будущем Метта Уорлд Пис), Джермейн О’Нил и Стивен Джексон.

К 19 ноября Индиана, несмотря на отсутствие Миллера, подошла с показателем 6-2, Детройт же после чемпионского лета тяжело вкатывался в новый сезон, выиграв на старте регулярного чемпионата 4 матча из 8. Пэйсерс были намного злее и мотивированней, поэтому никого не удивило, что гости из Индианаполиса решили судьбу матча за несколько минут до конца решающей четверти, когда после трехочкового Джексона их преимущество достигло комфортных 12 очков.

Обычно в таких случаях тренеры снимают своих основных игроков и отправляют доигрывать матч резервистов, но противостояние Детройта и Индианы было настолько принципиальным, что все ключевые персонажи до последнего оставались на площадке.

Что же стало причиной вспышки конфликта?

Итак, Индиана лидирует 97:82, до конца матча остается меньше одной минуты, но мы помним, что все горячие парни вроде Рона Артеста и Бена Уоллеса все еще в игре. И как раз между этими двумя на ровном месте вспыхивает конфликт. Артест, казалось, совершил обычный фол после прохода Уоллеса под кольцо, однако тот посчитал по-другому и тут же руками грубо отпихнул обидчика.

Сам Артест не хотел нагнетать обстановку, он провел отличный матч (24+5 подборов) и привел Индиану к уверенной победе в логове действующего чемпиону, а вот Уоллес жаждал выплеснуть свою злость наружу.

Когда казалось, что эмоции постепенно идут на спад и команды сейчас быстренько доиграют оставшиеся 45 секунд основного времени, после чего разойдутся по своим раздевалкам, в игру вступил фанат Пистонс Джон Грин и его метко брошенный стакан из-под диетической колы прямо голову Артесту, который в этот момент разлегся на судейском столе в ожидании того, когда матч возобновится. А дальше началось то, с чем НБА прежде никогда не сталкивалась!

Артеста моментально переклинило, он бросился на трибуны и напал на одного из фанатов хозяев, который вообще-то был не при делах. Но Рону уже было все равно. На помощь своему одноклубнику, окруженному вражескими болельщиками, тут же подоспели еще несколько игроков Индианы. Этот хаос продолжался буквально пару десятков секунд, но имел колоссальное влияние на участников потасовки и их судьбы.

Каковы же были последствия побоища в Детройте?

НБА в лице комиссионера Девида Стерна уже на следующий день после матча объявила об отстранении Артеста, Джексона, О’Нила и Уоллеса на неопределенное время, а 21 ноября лига вынесла вердикт, аналогов которому еще не было – 9 из 10 участников драки суммарно получили дисквалификацию на 146 матчей без права сохранения зарплаты.

10 years ago... The Malice at the Palace



10 players involved, 9 suspended



Games lost to suspension: 146



Salary lost: $11.5M — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 20, 2014

Артест, с которого все и началось, был отстранен до конца сезона и с учетом плей-офф пропустил 86 матчей. Драка в Детройте обошлась ему в 4,95 миллиона долларов. Джексона отлучили от баскетбола на 30 матчей, дисквалификацию О’Нила после апелляции сократили с 25 матчей до 15, а Уоллес был вынужден пропустить 6 игр.

Инициатор «Malice at the Palace» Джон Грин за брошенный стакан в Артеста заработал 30 суток тюремного заключения и два года условно. НБА от себя добавила пожизненний запрет для американца на посещение домашних матчей Детройта.

НБА после драки в Детройте в феврале 2005 года представила обновленный протокол безопасности для всех спортивных арен лиги, который включал существенные ограничения по продаже алкоголя и увеличение количества охранников между игроками и болельщиками.

А что же дальше произошло с Детройтом и Индианой?

На Пистонс со спортивной точки зрения драка в матче с Индианой никак не повлияла. Детройт завершил регулярный чемпионат на втором месте, а в плей-офф снова дошел до финала, проиграв в семи матчах Сан-Антонио Тима Данкана и Грегга Поповича.

С Индианой совсем другая история. Будучи потенциальным претендентом на титул, Пэйсерс после потери Артеста и длительной дисквалификации Джексона в регулярке заняли только шестое место. По иронии судьбы, сезон для Индианы завершился во втором раунде после встречи с Детройтом.

Реджи Миллер завершил карьеру в 39-летнем возрасте, так и не став чемпионом НБА. Но один из величайших снайперов в истории игры ушел красиво – в последнем матче будущий член Зала славы набрал 27 очков при реализации 11 из 16 с игры.

«Нерассказанное: скандальный матч в НБА» от Netflix – та история, которая говорит за сама за себя. Она показывает, что происходит, когда опасная комбинация эмоций, адреналина и алкоголя смешивается в горючей среде. Это могло произойти где угодно, но произошло в Детройте в ноябре 2004 года. Хочется верить, что произошло в последний раз в истории НБА.