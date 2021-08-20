Джеймс Харден назвал фаворита в НБА на следующий сезон

Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден считает, что в следующем сезоне НБА его клуб будет главным фаворитом в борьбе за титул.

"На самом деле мне даже не пришлось приспосабливаться к игре "Бруклина". Я по-прежнему играю так, как играл, просто больше нет нужды бросать самому. Честно говоря, мне так даже удобнее.

Я считаю, что мы провели действительно хороший сезон, учитывая все трудности, ведь я не начинал с этим клубом чемпионат и не проводил с ним подготовку, Дюрант пропустил около трёх месяцев, сказались коронавирусные протоколы, Ирвинг не играл долгое время. И всё равно мы были в одном шаге от финала Востока. Сейчас у нас намного больше времени и возможностей, чтобы всё заработало так, как мы хотим. В полном составе никто не сможет нас победить", — приводит слова Хардена Sports Illustrated.