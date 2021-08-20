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Бостон подписал контракт с резервистом на 54 миллиона долларов
Стороны договорились о продлении контракта
"Бостон Селтикс" и 23-летний центровой Роберт Уильямс договорились о продлении контракта, сообщает североамериканский инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".
Отмечается, что соглашение продлено на четыре года. Общая сумма сделки составит $ 54 млн.
В прошедшем сезоне Уильямс набирал 8,0 очка, 6,9 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч.
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