Бостон подписал контракт с резервистом на 54 миллиона долларов

"Бостон Селтикс" и 23-летний центровой Роберт Уильямс договорились о продлении контракта, сообщает североамериканский инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

Отмечается, что соглашение продлено на четыре года. Общая сумма сделки составит $ 54 млн.

В прошедшем сезоне Уильямс набирал 8,0 очка, 6,9 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч.