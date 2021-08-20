Двукратный чемпион НБА стал главным тренером баскетбольной команды подготовительной школы

Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен стал главным тренером баскетбольной команды подготовительной школы Галливер в Майами. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Аллен выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной лиги в составе "Бостон Селтикс" в 2008 году и "Майами Хит" в 2013 году. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Отметим, что 46-летний Аллен является рекордсменом Национальной баскетбольной лиги по количеству трёхочковых попаданий за карьеру (2973) и считается одним из лучших снайперов в истории лиги.