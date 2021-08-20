  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Двукратный чемпион НБА стал главным тренером баскетбольной команды подготовительной школы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двукратный чемпион НБА стал главным тренером баскетбольной команды подготовительной школы

Баскетбол
(1 голосов)

Рэй Аллен опробует себя в роли тренера

Двукратный чемпион НБА стал главным тренером баскетбольной команды подготовительной школы

фото - Associated Press

Новина українською

Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен стал главным тренером баскетбольной команды подготовительной школы Галливер в Майами. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Аллен выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной лиги в составе "Бостон Селтикс" в 2008 году и "Майами Хит" в 2013 году. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Отметим, что 46-летний Аллен является рекордсменом Национальной баскетбольной лиги по количеству трёхочковых попаданий за карьеру (2973) и считается одним из лучших снайперов в истории лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бостон Селтикс Рэй Аллен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...