Будивельник подписал экс-игрока сборной США

Очередным новичком БК Будивельник стал победитель Кубка Америки в составе сборной США Алек Браун, который выступает на позиции центрового.

Американец после яркой карьеры в студентах на драфте 2014 года под 50-м пиком оказался в Финиксе, однако так и не получил шанс проявить себя в НБА. После этого Браун перебрался в Европу, поиграв в Испании, Германии и России.

В прошлом сезоне Браун в составе Эстудиантеса в Лиге АСВ отыграл 36 матчей, набирая в среднем за игру по 8,1 очка, 3,9 подбора и 1,2 блок-шота при практически 40-процентной реализации трехочковых.

Алек Браун – пятый легионер Будивельника в межсезонье.

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