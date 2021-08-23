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Будивельник подписал экс-игрока сборной США
Суперлига продолжает удивлять
фото - fbu.ua
Очередным новичком БК Будивельник стал победитель Кубка Америки в составе сборной США Алек Браун, который выступает на позиции центрового.
Американец после яркой карьеры в студентах на драфте 2014 года под 50-м пиком оказался в Финиксе, однако так и не получил шанс проявить себя в НБА. После этого Браун перебрался в Европу, поиграв в Испании, Германии и России.
В прошлом сезоне Браун в составе Эстудиантеса в Лиге АСВ отыграл 36 матчей, набирая в среднем за игру по 8,1 очка, 3,9 подбора и 1,2 блок-шота при практически 40-процентной реализации трехочковых.
Алек Браун – пятый легионер Будивельника в межсезонье.
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