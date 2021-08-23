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Сегодня Коби Брайанту исполнилось бы 43 года
Легенда празднует день рождения
Пятикратному чемпиону НБА и двукратному олимпийскому чемпиону Коби Брайанту сегодня исполнилось бы 43 года.
Брайант с 1996 по 2016 года выступал в Лос-Анджелес Лейкерс. В последнем матче в карьере американец набрал 60 очков.
Happy Birthday to the late Kobe Bryant:— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) August 23, 2021
◾ 18-time All-Star
◾ 15-time All-NBA
◾ 9-time All-Defensive First Team
◾ 5-time NBA champion
◾ 4-time All-Star Game MVP
◾ 2-time scoring champion
◾ 4th-most career points in NBA history
The legend would've turned 43 today ⚫???? pic.twitter.com/OCLVOfPD6T
Брайант 26 января 2020 года погиб после падения вертолета в Калифорнии.
С прошлого года 24 августа в Лос-Анджелесе отмечают день Коби Брайанта.
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