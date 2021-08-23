  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сегодня Коби Брайанту исполнилось бы 43 года
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Коби Брайанту исполнилось бы 43 года

Баскетбол
(1 голосов)

Легенда празднует день рождения

Сегодня Коби Брайанту исполнилось бы 43 года

Новина українською

Пятикратному чемпиону НБА и двукратному олимпийскому чемпиону Коби Брайанту сегодня исполнилось бы 43 года.

Брайант с 1996 по 2016 года выступал в Лос-Анджелес Лейкерс. В последнем матче в карьере американец набрал 60 очков.

Брайант 26 января 2020 года погиб после падения вертолета в Калифорнии.

С прошлого года 24 августа в Лос-Анджелесе отмечают день Коби Брайанта.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...