Сегодня Коби Брайанту исполнилось бы 43 года

Пятикратному чемпиону НБА и двукратному олимпийскому чемпиону Коби Брайанту сегодня исполнилось бы 43 года.

Брайант с 1996 по 2016 года выступал в Лос-Анджелес Лейкерс. В последнем матче в карьере американец набрал 60 очков.

Happy Birthday to the late Kobe Bryant:



◾ 18-time All-Star

◾ 15-time All-NBA

◾ 9-time All-Defensive First Team

◾ 5-time NBA champion

◾ 4-time All-Star Game MVP

◾ 2-time scoring champion

◾ 4th-most career points in NBA history



The legend would've turned 43 today ⚫???? pic.twitter.com/OCLVOfPD6T