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15 случаев, когда Коби Брайант выполнил идеальный бросок. ВИДЕО
Этот парень забивал при любом сопротивлении
Легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту сегодня исполнилось бы 43 года.
В честь дня рождения 5-кратного чемпиона НБА предлагаем вспомнить 15 случаев, когда Коби Брайант поражал всех вокруг своим атакующим мастерством.
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