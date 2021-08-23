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15 случаев, когда Коби Брайант выполнил идеальный бросок. ВИДЕО

Баскетбол
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Этот парень забивал при любом сопротивлении

15 случаев, когда Коби Брайант выполнил идеальный бросок. ВИДЕО

Новина українською

Легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту сегодня исполнилось бы 43 года.

В честь дня рождения 5-кратного чемпиона НБА предлагаем вспомнить 15 случаев, когда Коби Брайант поражал всех вокруг своим атакующим мастерством.

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В статье: Коби Брайант НБА
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