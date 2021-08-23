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НБА представила топ-10 данков Адетокумбо в сезоне 2020-2021. ВИДЕО
Это очень эффектно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 данков Янниса Адетокумбо в сезоне 2020-2021.
Грек в прошлом сезоне впервые стал чемпионом НБА с Милуоки Бакс. Также Адетокумбо был признан MVP финальной серии плей-офф против Финикса.
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