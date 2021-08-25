Михайлюка включили в топ-10 свободных агентов НБА

Bleacher Report поставил украинца Святослава Михайлюка на седьмое место в списке баскетболистов НБА, которые все еще не подписали контракт на сезон 2021-2022.

Михайлюк в июле получил квалификационное предложение от Оклахомы на 2,08 миллиона долларов, но позднее Тандер отказались от украинца.

Ходили слухи, что Михайлюка готов подписать Вашингтон, однако Святослав за два месяца до старта сезона все еще остается безработным.

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.

В третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!