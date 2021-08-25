Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюка включили в топ-10 свободных агентов НБА
Пора бы уже и контракт для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Bleacher Report поставил украинца Святослава Михайлюка на седьмое место в списке баскетболистов НБА, которые все еще не подписали контракт на сезон 2021-2022.
Михайлюк в июле получил квалификационное предложение от Оклахомы на 2,08 миллиона долларов, но позднее Тандер отказались от украинца.
Ходили слухи, что Михайлюка готов подписать Вашингтон, однако Святослав за два месяца до старта сезона все еще остается безработным.
Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.
В третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Цена тульского самовара, или Как Дмитрий Рыболовлев Монако покупал
- Шахтер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 августа 2021
- ЛЧ. Эмоциональный вылет Ференцвароша от Янг Бойза, Мальме прошел Лудогорец
- 15 случаев, когда Коби Брайант выполнил идеальный бросок. ВИДЕО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО