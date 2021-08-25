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Прометей подписал американского форварда
Очередной легионер в команде
фото - fbu.ua
Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook объявил о подписании контракта с 26-летним американским «большим» Антонио Кэмпбеллом. Соглашение рассчитано на один сезон, но с опцией расторжения через месяц.
В сезоне 2020-2021 Кэмпбелл в составе фарм-клуба Орландо стал победителем G-Лиги. В плей-офф за Лейкленд Мэджик новичок Прометея в среднем за игру набирал по 12,7 очка и 5,3 подбора.
Ранее в ряды БК Прометей влились Дмитрий Тихонов, Д’Анджело Харрисон и Крис Доу.
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