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Прометей подписал американского форварда

Баскетбол
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Очередной легионер в команде

Прометей подписал американского форварда

фото - fbu.ua

Новина українською

Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook объявил о подписании контракта с 26-летним американским «большим» Антонио Кэмпбеллом. Соглашение рассчитано на один сезон, но с опцией расторжения через месяц.

В сезоне 2020-2021 Кэмпбелл в составе фарм-клуба Орландо стал победителем G-Лиги. В плей-офф за Лейкленд Мэджик новичок Прометея в среднем за игру набирал по 12,7 очка и 5,3 подбора.

Ранее в ряды БК Прометей влились Дмитрий Тихонов, Д’Анджело Харрисон и Крис Доу.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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