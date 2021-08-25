Кривбасс усилился американским разыгрывающим

БК Кривбасс объявил о подписании контракта с первым легионером. В команду Артема Слипенчука влился 24-летний разыгрывающий из США Зак Коуплэнд.

Американец после двух сезонов в студенческой команде Иллинойс Стэйт в прошлом году начал профессиональную карьеру в Европе.

Коуплэнд отыграл 6 матчей за британский Бристоль, набирая в среднем за игру по 9,0 очка, 2,3 подбора и 3,2 передачи.

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