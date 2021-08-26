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На Михайлюка претендуют два клуба НБА

Баскетбол
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Украинец ждет контракт

На Михайлюка претендуют два клуба НБА

Getty Images

Новина українською

Святослав Михайлюк может продолжить карьеру в НБА в Детройте или Кливленде. Об этом сообщил журналист Right Down Euclid Эван Даммарелл.

Согласно источнику, лучшие шанс договориться с Михайлюком у Детройта, поскольку Святослав уже знаком с организацией Пистонс.

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.

В третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

Ранее Святослава Михайлюка включили в топ-10 свободных агентов НБА.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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