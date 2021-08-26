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БК Тернополь усилился американским защитником
Очередной легионер в Суперлиге
фото - fbu.ua
БК Тернополь официально объявил о договоренности с Донте Кларком.
Американский новичок клуба выступает в Европе с 2018 года. Кларк поиграл в Будапеште (Венгрия), Борнове и Истанбул Баскет (Турция) и Ирони (Израиль).
Прошлый сезон Кларк завершил во втором дивизионе чемпионата Израиля, набирая в среднем за игру по 9,2 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи.
Донте Кларк стал вторым американским новичком Тернополя в межсезонье после Дэйона Гриффина.
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