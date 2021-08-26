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БК Тернополь усилился американским защитником

Баскетбол
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Очередной легионер в Суперлиге

БК Тернополь усилился американским защитником

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Тернополь официально объявил о договоренности с Донте Кларком.

Американский новичок клуба выступает в Европе с 2018 года. Кларк поиграл в Будапеште (Венгрия), Борнове и Истанбул Баскет (Турция) и Ирони (Израиль).

Прошлый сезон Кларк завершил во втором дивизионе чемпионата Израиля, набирая в среднем за игру по 9,2 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи.

Донте Кларк стал вторым американским новичком Тернополя в межсезонье после Дэйона Гриффина.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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