БК Тернополь усилился американским защитником

БК Тернополь официально объявил о договоренности с Донте Кларком.

Американский новичок клуба выступает в Европе с 2018 года. Кларк поиграл в Будапеште (Венгрия), Борнове и Истанбул Баскет (Турция) и Ирони (Израиль).

Прошлый сезон Кларк завершил во втором дивизионе чемпионата Израиля, набирая в среднем за игру по 9,2 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи.

Донте Кларк стал вторым американским новичком Тернополя в межсезонье после Дэйона Гриффина.

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