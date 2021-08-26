Лиллард рассказал, почему не хочет переходить в Лейкерс

Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард рассказал, почему не перейдёт в "Лос-Анджелес Лейкерс". По его словам, это объясняется тем, что в межсезонье-2021 в "Лейкерс" перешёл Расселл Уэстбрук, играющий на той же позиции, что и он.

"Они только что выменяли Расселла Уэстбрука, поэтому я не буду играть за них. Мы играем на одной позиции", — приводит слова Лилларда Parlons Basket.

Лиллард выступает в "Портленде" с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата