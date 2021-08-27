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Черкасские Мавпы подписали американца с опытом выступлений в НБА

Баскетбол
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Солидный новичок

Черкасские Мавпы подписали американца с опытом выступлений в НБА

фото - nba.com

Новина українською

Черкасские Мавпы официально подтвердили договоренность с 27-летним атакующим защитником Родни Первисом.

Американец в сезоне 2017-2018 в составе Орландо провел 16 матчей в регулярном чемпионате НБА. В среднем за игру новичок Мавп набирал по 6,0 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи.

В прошлом сезоне Первис дебютировал в Европе, подписав контракт с Бергамо Баскет из второго дивизиона чемпионата Италии. Позднее американец перешел в Вилски Щецин – в элите польского баскетбола он в среднем за игру набирал по 9,3 очка и 3,0 передачи.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
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