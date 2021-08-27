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Лейкерс хочет вернуть своего бывшего разыгрывающего
Рондо может вернуться в команду
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" намерен вернуть в состав разыгрывающего Рэджона Рондо. Об этом информирует издание Lakers Daily.
Сообщается, что "Лос-Анджелес Лейкерс" будет серьёзным претендентом на Рондо, если его контракт с "Мемфис Гриззлиз" будет выкуплен.
Рэджон Рондо в прошлом сезоне в составе "Клипперс" принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 7,6 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи за игру. Ранее в августе баскетболиста обменяли в "Мемфис".
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