Лейкерс хочет вернуть своего бывшего разыгрывающего

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" намерен вернуть в состав разыгрывающего Рэджона Рондо. Об этом информирует издание Lakers Daily.

Сообщается, что "Лос-Анджелес Лейкерс" будет серьёзным претендентом на Рондо, если его контракт с "Мемфис Гриззлиз" будет выкуплен.

Рэджон Рондо в прошлом сезоне в составе "Клипперс" принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 7,6 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи за игру. Ранее в августе баскетболиста обменяли в "Мемфис".