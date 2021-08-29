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Святослав Михайлюк подписал двухлетний контракт с Торонто

Баскетбол
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Удачи в новой команде

Святослав Михайлюк подписал двухлетний контракт с Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игрок сборной Украины по баскетболу, защитник Святослав Михайлюк подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто". Об этом сообщил инсайдер Шемси Чарания.

24-летний легкий форвард подписал двухлетний контракт с клубом. Информацию о подписании подтвердили агент и сам Михайлюк. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Отмечается, что к украинскому баскетболисту проявляли интерес и другие команды НБА до того, как он достиг соглашения с "Рэпторс".

Ранее сообщалось, что Михайлюк может вернуться в "Лейкерс", которые заинтересованы в подписании с ним минимального однолетнего контракта. тТакже интерес к Михайлюку проявляли "Детройт" и "Кливленд".

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В статье: Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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