Михайлюк подписал двухлетний контракт с Торонто. А что об этом говорят в СМИ?

Мы долго этого ждали – и все-таки дождались! Святослав Михайлюк спустя два месяца после открытия рынка свободных агентов все же получил контракт от клуба НБА. Летом инсайдеры отправляли защитника сборной Украины в Вашингтон или Кливленд, ходили слухи о возвращении в Лейкерс, а в итоге Михайлюк пошел по прошлогоднему пути Алексея Леня и заключил двухлетний минимальный контракт с Торонто.

Итак, что же говорят заокеанские СМИ о присоединении украинца к рядам Рэпторс?

«Похоже, что ростер Торонто был полностью собран после напряженного и бурного межсезонья, но подписание Святослава Михайлюка показывает, что генеральный менеджер Рэпторс Масаи Уджири хотел добавить еще одного стрелка с периметра.

Как отмечает Блэйк Мэрфи из The Athletic, тот факт, что у Михайлюка есть опция игрока на сезон 2022-2023, означает, что Святослав почти наверняка будет в составе Торонто в начале сезона.

The Raptors have agreed to a two-year deal with free agent Svi Mykhailiuk, his agency SIG Sports tells @ShamsCharania.



◻️ No. 47 pick in the 2018 NBA Draft (Lakers)

◻️ Averaged 10.3 points in 30 games last season with OKC

◻️ Career 36.2% from 3-PT rangehttps://t.co/kI9SMbeLyU