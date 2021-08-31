Михайлюк подписал двухлетний контракт с Торонто. А что об этом говорят в СМИ?

Мы долго этого ждали – и все-таки дождались! Святослав Михайлюк спустя два месяца после открытия рынка свободных агентов все же получил контракт от клуба НБА. Летом инсайдеры отправляли защитника сборной Украины в Вашингтон или Кливленд, ходили слухи о возвращении в Лейкерс, а в итоге Михайлюк пошел по прошлогоднему пути Алексея Леня и заключил двухлетний минимальный контракт с Торонто.

Итак, что же говорят заокеанские СМИ о присоединении украинца к рядам Рэпторс?

Raptors Rapture: Михайлюк может стать качественным резервистом для Торонто

«Похоже, что ростер Торонто был полностью собран после напряженного и бурного межсезонья, но подписание Святослава Михайлюка показывает, что генеральный менеджер Рэпторс Масаи Уджири хотел добавить еще одного стрелка с периметра.

Как отмечает Блэйк Мэрфи из The Athletic, тот факт, что у Михайлюка есть опция игрока на сезон 2022-2023, означает, что Святослав почти наверняка будет в составе Торонто в начале сезона.

The Raptors have agreed to a two-year deal with free agent Svi Mykhailiuk, his agency SIG Sports tells @ShamsCharania.



◻️ No. 47 pick in the 2018 NBA Draft (Lakers)

◻️ Averaged 10.3 points in 30 games last season with OKC

◻️ Career 36.2% from 3-PT rangehttps://t.co/kI9SMbeLyU — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) August 28, 2021

Михайлюк нечасто двигал мяч в Оклахоме, а его основная сила заключается в трехочковом броске, которые в НБА он реализует с 36-процентной точностью. Что касается его защиты, то Оклахома с украинцем на площадке пропускала на 4,0 очка меньше на 100 владений, что сделало его одним из самых эффективных оборонцев в рядах Тандер.

Кому как не Торонто знать, на что способен Михайлюк. В марте Рэпторс в гостях проиграли Оклахоме, а украинец стал самым результативным игроком своей команды, отгрузив в корзину канадцев 22 очка, включая 10 баллов в решающей четверти.

Михайлюк не из тех парней, которые способны приносить твоей команде 30 очков каждую ночь, но он может реализовать несколько трехочковых, с некоторым успехом справиться с мячом и сыграть в защите на уровне выше среднего. Для сделки, которая не принесет для Торонто никаких убытков, это серьезный шаг со стороны Уджири и фронт-офиса Рэпторса».

Raptors HQ: сможет ли Торонто вывести Михайлюка на новый уровень?

«У Михайлюка за плечами три года в Лейкерс, Детройте и Оклахоме. В прошлом сезоне в составе Пистонс и Тандер он отыграл 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи (41% с игры, 33% трехочковых, 76% с линии штрафных).

В Торонто, если Михайлюк сможет повысить свою эффективность на трехочковой дуге, украинец вполне способен найти роль в команде, которой не хватает специалистов по дальней дистанции и игроков, способных создать для себя бросок. В тренировочном лагере Святослав будет конкурировать с Юте Ватанабе, Ишмаилом Уэйнрайтом, Сэмом Деккером и Исааком Бонга за одно из мест в глубокой ротации, но, учитывая, что Паскаль Сиакам пропустит начало сезона, у кого-то из этих парней есть шанс на старте регулярного чемпионата заявить о себе. Возможно, это будет именно Михайлюк.

Тем не менее, с точки зрения защиты сложно представить, что Михайлюк понравится главному тренеру Торонто Нику Нерсу. Хотя у Святослава неплохие габариты и хорошие плечи, у него нет того размаха рук, который особо ценится в тренерском штабе Рэпторс.

Святослав Михайлюк – еще один проект для хваленной команды развития Торонто. Посмотрим, смогут ли они помочь украинцу вывести его игру на новый уровень».

NBA.com: Михайлюк может дать Торонто то, в чем они нуждаются

«Торонто станет четвертой командой Святослава Михайлюка с момента его прихода в НБА в 2018 году, но Рэпторс нуждаются в навыках украинца.

Главный плюс Михайлюка – его умение пользоваться пространством. Святослав считается баскетболистом, заточенным на трехочковый – примерно две трети его бросков приходятся на дальнюю дистанцию, откуда украинец забивает 36,2% попыток.

Если в прошлом сезоне Михайлюк показывал примерно средние показатели в лиге по результативности из-за заслонов, то в сезоне 2019-2020 Святослав стал 72-м в НБА, набирая в среднем за одно владение по 1,07 очка. Его универсальность в качестве трехочкового стрелка позволяет ему в Торонто претендовать на роль Мэтта Томаса, которого Рэпторс обменяли в Юту.

Еще одна территория, в которой Михайлюк хорошо впишется в Торонто, находится в переходе из защиты в нападение. Святослав хорош на ногах и быстро заполняет зоны на трехочковой дуге или прорывается под кольцо. Ни для кого не секрет, что главный тренер Рэпторс Ник Нерс – специалист, который любит строить свою игру через быстрые прорывы. Немногие команды набрали столько очков в транзициях, сколько Торонто с тех пор, как Нерс встал у штурвала канадцев.

Еще один обнадеживающий момент заключается в том, что Михайлюк значительно прогрессировал в реализации бросков из-под кольца – если в сезон новичка он забивал только 45,5% таких попыток, то в прошлом сезоне эффективность украинца составила 66,0%. Солидный показатель для баскетболиста, известного своей склонностью к трехочковым.

Что касается обороны, то Михайлюка можно назвать готовым защитником с приличным количеством перехватов, но ему, вероятно, придется доказать, что он способен защищаться в агрессивной схеме Торонто, чтобы претендовать на стабильное игровое время».