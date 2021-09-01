Майк Джеймс: Стефен Карри хорошо бросает, но все остальные навыки лучше у Кайри Ирвинга

Лидер клуба НБА "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант лайкнул пост в "Инстаграме", в котором процитировали бывшего игрока команды Майка Джеймса. Джеймс написал, что другой игрок "Бруклина" Кайри Ирвинг лучше лидера "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри и достоин входить в топ-4 лучших скореров в истории.

"Кайри более умелый игрок, чем Стеф. Стеф просто лучше попадает. А все остальные навыки лучше у Кайри", — писал Джеймс.