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Майк Джеймс: Стефен Карри хорошо бросает, но все остальные навыки лучше у Кайри Ирвинга

Баскетбол
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Кевин Дюрант лайкнул этот пост

Майк Джеймс: Стефен Карри хорошо бросает, но все остальные навыки лучше у Кайри Ирвинга

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Лидер клуба НБА "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант лайкнул пост в "Инстаграме", в котором процитировали бывшего игрока команды Майка Джеймса. Джеймс написал, что другой игрок "Бруклина" Кайри Ирвинг лучше лидера "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри и достоин входить в топ-4 лучших скореров в истории.

"Кайри более умелый игрок, чем Стеф. Стеф просто лучше попадает. А все остальные навыки лучше у Кайри", — писал Джеймс.

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В статье: Кевин Дюрант Майк Джеймс
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