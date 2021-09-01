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Названы самые ценные игроки в НБА
На первом месте игрок Далласа
Издание FiveThirtyEight составило рейтинг игроков НБА, которые, по подсчётам, будут представлять наибольшую ценность для своих клубов в ближайшие семь сезонов. При подсчёте были учтены прежние выступления баскетболистов, возраст и сходство с другими игроками в истории.
Самым ценным игроком в данном рейтинге стал 22-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич, чья рыночная ценность составила $ 576,53 млн. Вторым оказался 25-летний центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич ($ 502,87 млн). Замкнул тройку форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо ($ 367,38 млн).
Самые ценные игроки НБА (версия FiveThirtyEight)
1. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — $ 576,53 млн
2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс") — $ 502,87 млн
3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — $ 367,38 млн
4. Ламело Болл ("Шарлотт Хорнетс") — $ 341,90 млн
5. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс") — $ 338,37 млн
6. Зайон Уильямсон ("Нью-Орлеан Пеликанс") — $ 301,70 млн
7. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс") — $ 299,94 млн
8. Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс") — $ 256,63 млн
9. Руди Гобер ("Юта Джаз") — $ 255,74 млн
10. Джеймс Харден ("Бруклин Нетс") — $ 247,54 млн
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