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Названы самые ценные игроки в НБА

Баскетбол
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На первом месте игрок Далласа

Названы самые ценные игроки в НБА

Новина українською

Издание FiveThirtyEight составило рейтинг игроков НБА, которые, по подсчётам, будут представлять наибольшую ценность для своих клубов в ближайшие семь сезонов. При подсчёте были учтены прежние выступления баскетболистов, возраст и сходство с другими игроками в истории.

Самым ценным игроком в данном рейтинге стал 22-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич, чья рыночная ценность составила $ 576,53 млн. Вторым оказался 25-летний центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич ($ 502,87 млн). Замкнул тройку форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо ($ 367,38 млн).

Самые ценные игроки НБА (версия FiveThirtyEight)

1. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — $ 576,53 млн
2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс") — $ 502,87 млн
3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — $ 367,38 млн
4. Ламело Болл ("Шарлотт Хорнетс") — $ 341,90 млн
5. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс") — $ 338,37 млн
6. Зайон Уильямсон ("Нью-Орлеан Пеликанс") — $ 301,70 млн
7. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс") — $ 299,94 млн
8. Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс") — $ 256,63 млн
9. Руди Гобер ("Юта Джаз") — $ 255,74 млн
10. Джеймс Харден ("Бруклин Нетс") — $ 247,54 млн

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В статье: Лука Дончич
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