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Энтони Дэвис недоволен игрой Денниса Шрёдера
Что конкретно не понравилось игроку пока неизвестно
Форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвису не нравилось, как в сезоне-2020/2021 взаимодействовал с ним разыгрывающий Деннис Шрёдер. Об этом сообщает издание Bleacher Report, ссылаясь на источник.
Отмечается, что Дэвис не был доволен действиями Шрёдера в сравнении с Рэджоном Рондо. Напомним, по окончании сезона-2020/2021 Шрёдер покинул "Лейкерс", а Рондо, наоборот, вернулся в клуб.
Рондо стал свободным агентом после согласования выкупа контракта на $ 7,5 млн с "Мемфис Гриззлиз". Разыгрывающий уступил "Гриззлиз" $ 2,6 млн — ровно такую же сумму он получит в "Лейкерс" и не потеряет в зарплате за сезон-2021/2022.
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