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Запорожье уступило Прометею в стартовом матче Кубка Прометея
Хозяева легко разобрались со своими оппонентами
фото - fbu.ua
В первом для себя матче на Кубке Прометея, подопечные Ронена Гинзбурга деклассировали Запорожье - 93:66.
На поединок с зелено-белыми команда из Слободского вышла сверхмотивированой, ведь именно от них Прометей потерпел поражение в последней игре на Мемориале Вячеслава Гаврилова.
Уже со старта игры, действующие чемпионы Украины захватили инициативу и начали отрываться от соперников в счете. Как результат, за первые две четверти Прометей набрал 58 очков и ушел на отдых с гандикапом в 22 пункта.
После перерыва Запорожье немного выровняли игру, но забрать хотя бы одну четверть в Прометея команде не удалось.
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