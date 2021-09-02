Запорожье уступило Прометею в стартовом матче Кубка Прометея

В первом для себя матче на Кубке Прометея, подопечные Ронена Гинзбурга деклассировали Запорожье - 93:66.

На поединок с зелено-белыми команда из Слободского вышла сверхмотивированой, ведь именно от них Прометей потерпел поражение в последней игре на Мемориале Вячеслава Гаврилова.

Уже со старта игры, действующие чемпионы Украины захватили инициативу и начали отрываться от соперников в счете. Как результат, за первые две четверти Прометей набрал 58 очков и ушел на отдых с гандикапом в 22 пункта.

После перерыва Запорожье немного выровняли игру, но забрать хотя бы одну четверть в Прометея команде не удалось.