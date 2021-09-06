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Эксперт ESPN пророчит Лейкерс провал на старте сезона

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Эксперт ESPN пророчит Лейкерс провал на старте сезона

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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что "Лос-Анджелес Лейкерс" может провалить старт нового сезона НБА.

"Я бы сказал, что с таким количеством новых игроков я не уверен в их игре. Я бы посоветовал людям не ждать много от первого месяца после начала сезона. Если они начнут с 15 победами и пятью поражениями — уже хорошо. Но если они этого не сделают, то не стоит реагировать слишком остро. Этой команде суждено провалиться на старте сезона.

Напомним, исторически, когда Расселла Уэстбрука обменяли в "Рокетс", они вяло начали сезон. Им пришлось учиться играть с ним. То же самое было в "Вашингтоне". Когда Леброну пришлось учиться играть с другой звездой, Дуэйном Уэйдом, в "Майами", они начали с девяти побед и восьми поражений. Когда он присматривался к "Кливленду" и Кайри Ирвингу, они выиграли 19 матчей и 20 проиграли", — сказал Брайан Уиндхорст в эфире ESPN.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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