Лейкерс подписали еще одного участника Матча всех звезд

Лейкерс официально объявили о подписании контракта с 33-летним центровым ДеАндре Джорданом, который ранее договорился о выкупе соглашения после обмена из Бруклина в Детройт.

OFFICIAL: That's our DJ pic.twitter.com/7iUFwcxHd5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2021

Ожидается, что после прихода в Лейкерс Джордана команду Фрэнка Фогеля покинет испанский центровой Марк Газоль.

Джордан стал очередным игроком Лейкерс с опытом выступлений в Матче всех звезд, присоединившись к ЛеБрону Джеймсу, Энтони Дэвису, Расселу Уэстбруку, Кармело Энтони, Марку Газолю и Рэджону Рондо.

ДеАндре Джордан в НБА с 2008 года провел 932 матча. В среднем за игру центровой из Техаса набирает по 9,4 очка и 10,6 подбора.

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