Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс подписал контракт с 33-летним центровым
Деандре Джордан проведет в клубе из Лос-Анджелеса следующий сезон
33-летний центровой Деандре Джордан подписал с "Лос-Анджелес Лейкерс" однолетний контракт на $ 2,6 млн, сообщил клуб на официальном сайте.
Ранее "Бруклин Нетс" обменял Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в "Детройт Пистонс", получив взамен центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбия. "Детройт" выкупил контракт Джордан на $ 20 млн за два года.
В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.
Популярное сейчас
- Украина против России на Евро-2021. Где и когда смотреть матч 1/8 финала?
- "Кто-то хочет кусочек?" Мама Роналду показала статую Криштиану из шоколада в полный рост
- Месси обошел Пеле и стал рекордсменом по голам в Южной Америке – Лео не сдержал слез
- Лейкерс подписали еще одного участника Матча всех звезд
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО