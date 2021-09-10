Лейкерс подписал контракт с 33-летним центровым

33-летний центровой Деандре Джордан подписал с "Лос-Анджелес Лейкерс" однолетний контракт на $ 2,6 млн, сообщил клуб на официальном сайте.

Ранее "Бруклин Нетс" обменял Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в "Детройт Пистонс", получив взамен центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбия. "Детройт" выкупил контракт Джордан на $ 20 млн за два года.

В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.