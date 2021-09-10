Лейкерс обменял Марка Газоля

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял центрового Марка Газоля, пик второго раунда драфта НБА 2024 года и наличные средства в "Мемфис Гриззлиз", получив права на выбранного во втором раунде драфта-2016 Вана Чжэлиня, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

"Гриззлиз" и Газоль заранее пришли к соглашению, что контракт баскетболиста будет выкуплен перед стартом сезона. 36-летний Газоль намерен вернуться в Испанию, чтобы быть поближе к семье. Центровой рассматривает вариант с завершением карьеры. "Барселона" считается главным претендентом на подписание Газоля, если игрок решит продолжить выступление на профессиональном уровне.

После Олимпиады в Токио Марк заявил, что хочет отработать однолетний контракт с "Лос-Анджелесом" на $ 2.69 млн.