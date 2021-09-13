Легендарный баскетболист Шакил О'Нил объяснил, почему опасается криптовалюты. Экс-спортсмен подчеркнул, что недостаточно хорошо изучил данную тему и будет держаться от криптовалют подальше.

"Я не понимаю всего этого. Так что, скорее всего, буду держаться от криптовалют подальше, пока не получу о них полное представление. Когда я слышу эти великие истории успеха криптовалют, мне это нравится. Но, исходя из своего опыта, думаю, что всё это звучит слишком хорошо для правды", — приводит слова О`Нила MSN.

Ранее О'Нил прокомментировал вынужденную продажу акций в клубе НБА. Легендарный баскетболист избавился от своей доли в "Сакраменто Кингз". Продажу пришлось осуществить из-за подписания Шаком контракта с букмекерской компанией.