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Сегодня БК Прометей стартует в квалификации Лиги Чемпионов
Не футболом единым
фото - БК Прометей
Чемпион украинской Суперлиги БК Прометей во вторник сыграет с болгарским Левски в рамках первого раунда квалификации Лиги Чемпионов.
Матч Прометей – Левски начнется в 17:00 по киевскому времени и будет транслироваться на телеканале XSPORT.
Прометей станет пятым участником Суперлиги в Лиге Чемпионов. Ранее в основном этапе турнира в сезоне 2016-2017 удавалось сыграть только Химику.
В случае неудачи в квалификации Лиги Чемпионов БК Прометей продолжит еврокубковый сезон в Кубке Европы ФИБА.
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