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Сегодня БК Прометей стартует в квалификации Лиги Чемпионов

Баскетбол
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Сегодня БК Прометей стартует в квалификации Лиги Чемпионов

фото - БК Прометей

Новина українською

Чемпион украинской Суперлиги БК Прометей во вторник сыграет с болгарским Левски в рамках первого раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Матч Прометей – Левски начнется в 17:00 по киевскому времени и будет транслироваться на телеканале XSPORT.

Прометей станет пятым участником Суперлиги в Лиге Чемпионов. Ранее в основном этапе турнира в сезоне 2016-2017 удавалось сыграть только Химику.

В случае неудачи в квалификации Лиги Чемпионов БК Прометей продолжит еврокубковый сезон в Кубке Европы ФИБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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