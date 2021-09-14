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Тренер Прометея: Есть недостача информации о Левски

Баскетбол
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Но мы ждем только победу

Тренер Прометея: Есть недостача информации о Левски

фото - fbu.ua

Новина українською

Главный тренер БК Прометей Ронен Гинзбург оценил перспективы своей команды накануне матча первого раунда квалификации Лиги Чемпионов против болгарского Левски.

"Мы не так много знаем о сегодняшнем Левски, о кондициях их игроков, хотя в целом – это команда с огромным опытом выступлений в разных соревнованиях.

Эта недостача информации о сопернике, безусловно, создала нам некие трудности при подготовке к матчу. Уже по ходу матча будем смотреть, стоит ли что-то менять в игре.

То, что Левски сыграет на своей площадке, является дополнительным козырем соперника, но я уверен в возможностях своей команды.

У нас заметно улучшилась ситуация с травмированными игроками. Сейчас к матчу готовятся все ребята. Не все получат достаточно игрового времени, но каждый из них готов внести свою лепту в успешное выступление команды", - цитирует Гинзбурга официальный сайт Прометея.

Матч между Левски и Прометеем начнется сегодня в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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